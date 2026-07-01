Глеб Никитин обратился к нижегородским ветеранам боевых действий

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к ветеранам боевых действий в день их почтения, который отмечается 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Глава региона выразил благодарность всем, кто отстаивал интересы Родины в горячих точках, включая Афганистан и Северный Кавказ. Особые слова признательности губернатор адресовал бойцам специальной военной операции, защищающим суверенитет страны и мирную жизнь граждан.
Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области ведется системная работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов. Сегодня защитники активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, пробуют силы в политике, местном самоуправлении, преподавательской деятельности и спорте.
Ранее сообщалось, что 363 инициативы нижегородцев планируют реализовать за год в рамках проекта.