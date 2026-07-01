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Глеб Никитин обратился к нижегородским ветеранам боевых действий

Глава региона отметил мужество защитников Отечества и рассказал о системной поддержке участников СВО и локальных конфликтов.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обратился к ветеранам боевых действий в день их почтения, который отмечается 1 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава региона выразил благодарность всем, кто отстаивал интересы Родины в горячих точках, включая Афганистан и Северный Кавказ. Особые слова признательности губернатор адресовал бойцам специальной военной операции, защищающим суверенитет страны и мирную жизнь граждан.

Никитин подчеркнул, что в Нижегородской области ведется системная работа по социальной адаптации и поддержке ветеранов. Сегодня защитники активно участвуют в патриотическом воспитании молодежи, пробуют силы в политике, местном самоуправлении, преподавательской деятельности и спорте.

Ранее сообщалось, что 363 инициативы нижегородцев планируют реализовать за год в рамках проекта.

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