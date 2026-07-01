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В Башкирии из-за ремонта изменится график движения поезда

В Башкирии из-за ремонта на перегоне Шакша — Иглино вносятся изменения в график движения пригородного поезда. Об этом сообщили в Башкортостанской ППК.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

4 июля поезд № 7404 Приютово — Улу-Теляк, на участке Уфа — Улу-Теляк проследует измененным расписанием:

Приютово (отправление 08:31) — Уфа (прибытие 12:24, отправление 12:40) — Улу-Теляк (прибытие 14:27). Время указано местное.