В Башкирии из-за ремонта изменится график движения поезда

4 июля поезд № 7404 Приютово — Улу-Теляк, на участке Уфа — Улу-Теляк проследует измененным расписанием:
Приютово (отправление 08:31) — Уфа (прибытие 12:24, отправление 12:40) — Улу-Теляк (прибытие 14:27). Время указано местное.
В Башкирии из-за ремонта на перегоне Шакша — Иглино вносятся изменения в график движения пригородного поезда. Об этом сообщили в Башкортостанской ППК.
4 июля поезд № 7404 Приютово — Улу-Теляк, на участке Уфа — Улу-Теляк проследует измененным расписанием:
Приютово (отправление 08:31) — Уфа (прибытие 12:24, отправление 12:40) — Улу-Теляк (прибытие 14:27). Время указано местное.