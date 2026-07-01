О поддержке молодых сотрудников и карьерном росте

Современные агропромышленные предприятия в районах области — это высокотехнологичные производства, чистые, светлые, просторные, со стабильным микроклиматом, где комфортно работать, думать и творить.
В числе таких мест — мясоперерабатывающее предприятие АГРОЭКО в Павловском районе, одно из крупнейших в России. Проектная мощность переработки здесь составляет 3,8 млн голов в год, а выпуск готовой продукции превышает 300 тыс. тонн.
Сервис-инженер Павловского мясоперерабатывающего предприятия Александр Голубев рассказал «АиФ-Черноземье», как строится его карьера в АГРОЭКО, о перспективах работы и бонусах от компании, которые привлекательны для молодёжи.
Правильный выбор профессии.
— Александр, расскажите, почему вы решили работать на предприятии?
— В последнее время сельское хозяйство и промышленность в регионе успешно развиваются, поэтому после окончания школы я выбрал перспективную на данный момент профессию — инженер-механик пищевой промышленности. Поступил во ВГУИТ, и с выбором не прогадал. Я учился на 4-м курсе, когда представители предприятия пришли в университет и пригласили на практику. Тогда компания только запускала мясоперерабатывающее предприятие в Павловском районе. Я сразу откликнулся, мне было очень интересно. Можно было как в прямом эфире посмотреть, как устанавливалось и запускалось новое современное оборудование, очень хотелось его освоить. Учёба в университете — это одно, там больше теории, а на практике ты сразу обучаешься тому, что необходимо непосредственно в работе.
Через год, когда я учился в магистратуре, в АГРОЭКО мне предложили параллельно с учёбой работать по профессии — наладчиком оборудования упаковки.
Развитие на производстве.
— Сложно ли было освоиться на предприятии?
— У меня был хороший наставник. Обучался с ним работе на новом оборудовании, развивал свои навыки как механика и наладчика, потому что приходилось работать не только с механикой, но и электроникой. И вот добился успехов: через год после армии меня снова пригласили на работу в компанию. Собираясь на собеседование, полагал, что возьмут на ту же должность, но мне предложили вакансию повыше — место сервисного инженера.
— Вы сейчас тоже готовы делиться опытом?
— Конечно. На нашем предприятии действует матрица знаний, у нас всегда рады новым сотрудникам. Молодёжи на период адаптации выделяют мудрого наставника, чтобы можно было легче понять специфику работы. Сейчас таким наставником являюсь уже я сам. Помимо работы на предприятии, преподаю в Павловском техникуме, руковожу практикой студентов на предприятии, которые потом приходят к нам работать. Такой вот у нас обмен опытом! Наставничество очень важно, ведь чтобы в короткие сроки обучиться профессии, человек должен попробовать её своими руками, только так он поймёт суть работы.
Хочу отметить, что на предприятие приходит всё больше молодёжи. Многие остаются после практики или после экскурсии по производству. Людям нравится, и они хотят здесь работать, ведь это современное предприятие с достойной заработной платой. Немаловажным является и то, что в районе сейчас активно развивается инфраструктура — строятся новые магазины, начала работать доставка, стало больше транспорта.
Идеи поощряются.
— Что входит сейчас в ваши обязанности?
— В мои обязанности сервисного инженера входят ремонт и техническое обслуживание основного внутреннего и периферийного оборудования от убоя скота, упаковки и заканчивая энергетикой. Большой и интересный сектор работы!
Я учусь и совершенствуюсь постоянно. К тому же в компании всегда поощряются полезные идеи по модернизации и улучшению производства.
Не так давно мы модернизировали линию индустриальной упаковки, благодаря чему смогли отказаться от импортных элементов и тем самым полностью перешли на отечественные расходные материалы. Мне нравится моя профессия творческой составляющей, тем, что можно создавать что-то новое.
Множество привилегий.
— Расскажите о бонусах на предприятии.
— На работу я всегда иду с хорошим настроением. Я уверен, что с развитием опыта и знаний будет расти и оплата моего труда. В компании ценят ответственных, инициативных сотрудников. Немаловажно и то, что мне, как иногороднему, сразу выдали служебную квартиру, которую спустя 10 лет можно будет выкупить за небольшую сумму. Также в свободное время я посещаю спортзал — он находится здесь же, на предприятии. А ещё пользуюсь картой лояльности при покупке продуктов в магазинах компании.
Лучших сотрудников у нас премируют путёвками в санаторий, а молодым семьям после рождения ребёнка выдают корпоративный материнский капитал. Предусмотрена также серьёзная поддержка и различные бонусы многодетным семьям. На предприятиях АГРОЭКО много возможностей, есть перспективы карьерного роста. Главное — показать, что ты хочешь и можешь трудиться.
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