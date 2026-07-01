О поддержке молодых сотрудников и карьерном росте

— В последнее время сельское хозяйство и промышленность в регионе успешно развиваются, поэтому после окончания школы я выбрал перспективную на данный момент профессию — инженер-механик пищевой промышленности. Поступил во ВГУИТ, и с выбором не прогадал. Я учился на 4-м курсе, когда представители предприятия пришли в университет и пригласили на практику. Тогда компания только запускала мясоперерабатывающее предприятие в Павловском районе. Я сразу откликнулся, мне было очень интересно. Можно было как в прямом эфире посмотреть, как устанавливалось и запускалось новое современное оборудование, очень хотелось его освоить. Учёба в университете — это одно, там больше теории, а на практике ты сразу обучаешься тому, что необходимо непосредственно в работе.