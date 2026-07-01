СК России заинтересовался делом о жилье для сироты из Хабаровского края

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения сироты из села Вострецово Хабаровского края, которая заявила о длительном нарушении её жилищных прав. — сообщает Информационный центр СК России.
По данным ведомства, девушка состоит на учёте как лицо, подлежащее обеспечению жильём с 2017 года. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение 2021 года, жильё ей до настоящего времени не предоставлено. Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не дали.
В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело. Руководству регионального управления поручено представить доклад о ходе расследования и мерах по обеспечению прав заявительницы.
Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.