СК России заинтересовался делом о жилье для сироты из Хабаровского края

По данным ведомства, девушка состоит на учёте как лицо, подлежащее обеспечению жильём с 2017 года. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение 2021 года, жильё ей до настоящего времени не предоставлено. Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не дали.