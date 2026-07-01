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СК России заинтересовался делом о жилье для сироты из Хабаровского края

Уголовное дело возбуждено после обращения о нарушении жилищных прав.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обращения сироты из села Вострецово Хабаровского края, которая заявила о длительном нарушении её жилищных прав. — сообщает Информационный центр СК России.

По данным ведомства, девушка состоит на учёте как лицо, подлежащее обеспечению жильём с 2017 года. Несмотря на вступившее в законную силу судебное решение 2021 года, жильё ей до настоящего времени не предоставлено. Отмечается, что обращения в компетентные органы результата не дали.

В Следственном управлении СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбуждено уголовное дело. Руководству регионального управления поручено представить доклад о ходе расследования и мерах по обеспечению прав заявительницы.

Исполнение поручения находится на контроле центрального аппарата ведомства.