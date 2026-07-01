Июнь в Красноярске вошел в десятку самых теплых месяцев за последние 111 лет

Погода в Красноярске не перестает удивлять — июнь 2026 года вошел в десятку самых теплых месяцев за последние 111 лет наблюдений. Об этом сообщил начальник отдела метеорологических прогнозов Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов во время традиционной пресс-конференции «Прогноз погоды и рисков ЧС» в пресс-центре «КП-Красноярск».
«Среднемесячная температура воздуха в городе была +19,1 при норме +16,9. Июнь вошел в десятку самых теплых месяцев за период с 1915 года», — говорит синоптик.
Судя по информации с портала Gismeteo, жара в краевой центр вернется уже завтра, 2 июля. В четверг столбики термометров покажут до +30 градусов.