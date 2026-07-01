Власти Новоуральска не стали создавать студенческий кампус из-за оттока молодежи

Проект по созданию студенческого квартала в Новоуральске включили в стратегию развития города от 2021 года. Документ предусматривал формирование современного кампус за 250 млн руб. на базе НТИ путем ремонта здания студенческого общежития с трансформацией его в многофункциональное помещение с библиотекой, лекционными залами, коворкингами. За 200 млн руб. власти планировали создать единое общественное пространство квартала. Работы должны были начаться в 2024—2025 годах и завершиться в 2028 году.
Как сказано в стратегии развития города, до принятия документа в 2021 году НТИ разработал проект по переходу института к «формату многопрофильного устойчиво развивающегося заведения с численностью обучающихся не менее 1 тыс. человек к 2030 году». «Приток студентов с соседних территорий в Новоуральский округ ощутимо ниже оттока выпускников школ ввиду недостаточно широких образовательных возможностей в сфере профессионального образования на территории», — отмечали проблему власти в 2021 году.
В ходе заседания думы, на котором рассматривался вопрос об избрании градоначальника, действующий мэр Вячеслав Тюменцев заявил, что отток молодежи из города позволит остановить федеральное решение по вводу в Новоуральске высоких зарплат. Он добавил, что для удержания людей в округе вложит около 20 млрд руб. в ЖКХ, образование, спорт и сельские территории до 2031 года. Впрочем, один из депутатов усомнился, что план господина Тюменцева позволит остановить отрицательную динамику по численности населения.