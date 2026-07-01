Власти Новоуральска не стали создавать студенческий кампус из-за оттока молодежи

В Новоуральске (Свердловская область) не создадут ранее обещанный студенческий кампус за 250 млн руб. к 2028 году из-за оттока молодежи из города, заявил мэр Вячеслав Тюменцев на заседании местной думы. Он пояснил, что решение связано со снижением числа студентов в Новоуральском технологическом институте (НТИ, филиал НИЯУ МИФИ). «А для кого делать кампус? Если у нас люди поступают в УрФУ спокойно, так им понравилось, что мы не сможем их заставить сюда поступить в МИФИ», — добавил господин Тюменцев.