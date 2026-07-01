Школьные стадионы станут доступны нижегородцам по карте жителя

В 2026 году это будет работать на базе пяти общеобразовательных школ. Площадки выбраны по итогам конкурса среди муниципалитетов, готовых обеспечить доступ граждан к спортивной инфраструктуре через интеграцию с «Картой жителя Нижегородской области». Победителями стали Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас, Пильна и Большое Мурашкино — по одной школе в каждом.