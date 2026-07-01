В Красноярском крае нашли 734 га дикорастущей конопли на сельхозземлях

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае специалисты Россельхознадзора выявили 734,5 га дикорастущей конопли на землях сельхозназначения.
Обследования проходят в ходе первого этапа межведомственной операции «Мак». Ее проводят ежегодно, чтобы выявлять и устранять очаги наркосодержащих растений в регионе.
Больше всего заросших участков нашли в Шарыповском округе — 468 га. В Ачинском округе выявили 165,3 га, в Боготольском — 100 га, в Идринско-Краснотуранском — 1,2 га.
В ведомстве поясняют, что конопля считается сорным растением. При длительном неиспользовании сельхозземель и зарастании полей она может быстро распространяться и образовывать крупные очаги.
Правообладателям участков объявили предостережения о недопустимости нарушений земельного законодательства. Информацию также направили в полицию и муниципалитеты для принятия мер.
Работа по выявлению и устранению таких нарушений продолжится до конца вегетационного периода.