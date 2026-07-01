В микрорайоне «Покровский» в Красноярске появятся новые светофоры

По инициативе жителей Центрального района Красноярска будет усилена безопасность на пешеходных переходах в микрорайоне «Покровский». На встрече с главой города Сергеем Верещагиным горожане обратили внимание на проблему: водители часто игнорируют пешеходов на нерегулируемых переходах. Уже в этом году светофорное регулирование заработает на перекрестке улиц Линейной и Абытаевской — финансирование на эти работы уже заложено в бюджет. Сообщили в администрации Центрального района. [caption id= «attachment_370246» align= «alignnone» width= «815»] Изображение: администрация Центрального района Красноярска[/caption] Кроме того, в 2027 году планируется модернизация переходов вдоль улицы Караульной через Чернышевского и Линейную. Их перенесут, сделав более удобными для пешеходов, и также оборудуют светофорами. В настоящее время ведется разработка необходимой документации, уточнили в администрации района.