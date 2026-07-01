IT-предприниматель запустил в Ростове сервис «Где бензин»

— Идея максимально простая. Ты заправился и отметил это на карте. Не нашел бензин, тоже отметил. Следующий водитель уже не едет вслепую. Но есть одна проблема. Карта работает только тогда, когда ей пользуется много людей. Если мой пост увидят еще хотя бы несколько тысяч водителей, карта станет намного полезнее для всех, — добавил Михаил Марцинюк.