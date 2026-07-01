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60-летняя нижегородка фиктивно прописала в своей квартире мигрантов

Она получила вознаграждение за регистрацию иностранцев.

Источник: Живем в Нижнем

Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру с мигрантами в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

По информации ведомства, 60-летняя местная жительница за деньги прописала иностранцев на улице Лазо. Она заведомо знала, что проживать в ее квартире они не будут.

Возбуждены уголовные дела. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее мы писали, что криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске.