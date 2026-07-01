60-летняя нижегородка фиктивно прописала в своей квартире мигрантов

Полицейские обнаружили «резиновую» квартиру с мигрантами в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
По информации ведомства, 60-летняя местная жительница за деньги прописала иностранцев на улице Лазо. Она заведомо знала, что проживать в ее квартире они не будут.
Возбуждены уголовные дела. Женщине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее мы писали, что криминальную схему легализации мигрантов раскрыли в Дзержинске.