Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черняховске два ревнивца устроили поножовщину и попали в больницу

Травмы получили оба участника столкновения.

Двое жителей Черняховска сцепились и ранили друг друга в приступе ревности. Обоих пришлось госпитализировать. О случившемся рассказали в областном УМВД.

Конфликт разгорелся во время совместного распития спиртных напитков. Местная жительница пригласила в гости 48-летнего соседа. Спустя время домой вернулся 66-летний сожитель. Тут-то мужчины и не поделили даму: сожитель взял нож и ударил приятеля в грудную клетку. 48-летний мужчина выхватил нож и также нанес обидчику удар в грудь.

Заведены уголовные дела.