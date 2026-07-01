В Черняховске два ревнивца устроили поножовщину и попали в больницу

Конфликт разгорелся во время совместного распития спиртных напитков. Местная жительница пригласила в гости 48-летнего соседа. Спустя время домой вернулся 66-летний сожитель. Тут-то мужчины и не поделили даму: сожитель взял нож и ударил приятеля в грудную клетку. 48-летний мужчина выхватил нож и также нанес обидчику удар в грудь.