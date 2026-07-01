ЕГЭ на 200: три выпускника Красноярского края взяли максимум по химии и биологии

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярском крае появились первые двухсотбалльники ЕГЭ: сразу три выпускника набрали по 100 баллов на экзаменах по химии и биологии.
Анастасия Сучкова планирует поступать в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге на лечебный факультет. В будущем она хочет стать врачом-эндокринологом, вернуться в Красноярский край и работать в краевой детской больнице. За плечами выпускницы — более 60 олимпиад по химии и биологии и 14 призовых мест.
Евгений Филиппов рассматривает для поступления Санкт-Петербургский государственный университет и Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова. Он готовился к ЕГЭ по химии самостоятельно, без репетиторов, а подготовку к биологии начал с 10 класса.
Федор Пигалев из лицея N 1 Ачинска также набрал максимум по двум предметам. Он неоднократно становился призером региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников. В его подготовке к экзаменам большую роль сыграла учитель химии Валентина Волынкина.