ЕГЭ на 200: три выпускника Красноярского края взяли максимум по химии и биологии

Анастасия Сучкова планирует поступать в Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге на лечебный факультет. В будущем она хочет стать врачом-эндокринологом, вернуться в Красноярский край и работать в краевой детской больнице. За плечами выпускницы — более 60 олимпиад по химии и биологии и 14 призовых мест.