Четыре альпака доставили в пермский зоопарк из Чили

Зоопарк в Перми сообщает о пополнении четырьмя новыми альпака.
«Осенью прошлого года в Россию было доставлено более тысячи животных этого вида. Позже они разъехались в парки, фермерские хозяйства и в 14 зоопарков по всей стране», — уточнили в пермском зоопарке.
Новичков зовут Диего, Эсперанза, Монтана и Ламбада. Альпака — представители семейства верблюдовых, которым в обязательном порядке нужна компания, так как они не переносят одиночества. Альпака уже прошли карантин, посетители зоопарка могут их увидеть.
Напомним, зоопарк из Перми подарил рысь зоопарку в Екатеринбурге, а Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку.