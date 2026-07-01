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Четыре альпака доставили в пермский зоопарк из Чили

Новичков разместили в тематической зоне «Горный мир».

Зоопарк в Перми сообщает о пополнении четырьмя новыми альпака.

«Осенью прошлого года в Россию было доставлено более тысячи животных этого вида. Позже они разъехались в парки, фермерские хозяйства и в 14 зоопарков по всей стране», — уточнили в пермском зоопарке.

Новичков зовут Диего, Эсперанза, Монтана и Ламбада. Альпака — представители семейства верблюдовых, которым в обязательном порядке нужна компания, так как они не переносят одиночества. Альпака уже прошли карантин, посетители зоопарка могут их увидеть.

Напомним, зоопарк из Перми подарил рысь зоопарку в Екатеринбурге, а Николай Дроздов озвучил голосовой гид по пермскому зоопарку.