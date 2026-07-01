Как волгоградские шахматисты отметили День молодёжи?

Так, в Батуми (Грузия) серебряные медали завоевали москвичи Владимир Сергеев (до 8 лет) и Алиса Генриэтта Юнкер (до 12 лет). Также они получили право выступить в суперфинале первенства мира, который пройдёт там же, в Батуми 10−17 ноября.