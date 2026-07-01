Как волгоградские шахматисты отметили День молодёжи?

Блицтурнир в СШ № 20 выиграли Суманеев и Мозговой.
В Грузии и Италии завершились молодёжные чемпионаты мира по шахматам. Сегодня подводим итоги выступлений российских шахматистов.
Так, в Батуми (Грузия) серебряные медали завоевали москвичи Владимир Сергеев (до 8 лет) и Алиса Генриэтта Юнкер (до 12 лет). Также они получили право выступить в суперфинале первенства мира, который пройдёт там же, в Батуми 10−17 ноября.
В Монтесильвано (Италия), где сражались юниоры в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет, в старшей группе с феноменальным результатом 10 очков из 11 возможных чемпионкой мира стала Валерия Клейменова из Ульяновска.
Одновременно с классикой были проведены и различные соревнования по решению шахматных композиций в тех же возрастных категориях. В итоге в Италии на Втором чемпионате мира FIDE среди юниоров в группе до 16 лет золото завоевал Вадим Ерохин (Москва).
А вот в Батуми на Кубке мира по решению медальный урожай был более весомым.
Золотую медаль среди девочек до 12 лет выиграла Виктория Махина из Вологды. В своих возрастных группах серебро завоевали: москвичи Николай Шевяков и Илиана Масаева, Дамир Беляев (Удмуртия) и Реана Кинзябулатова (Башкирия). Бронза досталась Игорю Смирнову (Москва) и Александре Аймерич-Сазоновой (Новосибирск).
Наши поздравления чемпионам мира и призёрам!
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Теперь о новостях местных. 27 июня в МБУ ДО СШ № 20 (директор И. Ф. Гасанов) отметили День молодёжи турниром по блицу. Соревнование прошло в боевой и дружеской обстановке.
В группе младше 2014 г. р. тройка призёров выглядит так: 1. Михаил Суманеев, 2. Амир Лаиджов, 3. Константин Гончаров.
Группа 2013 г. р. и старше: 1. Александр Мозговой, 2. Андрей Белов, 3. Владислав Борщев. Поздравляем!
А мы продолжаем наш Шахматный марафон. На диаграммах приведены очередные задания.
Ответы присылать по адресу: 400005, Волгоград, ул. Наумова, 9, «Аргументы и факты» — НП", шахматы или e-mail: solo-chess@yandex.ru. Срок присылки решений — 15 дней. Успеха!
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Публикуем фамилии читателей, первыми приславшими верные решения задач Олега Ефросинина («АиФ»-НП" № 18 2026 г.). Это волгоградцы В. Анисимов, А. Ганнов, А. Дмитриенко и Г. Попов (Якутск). Правильные решения: № 2 1.Л:f4! № 3 1.Kf1!-2.c:d3+ 1… С:d2, K: d2, К: d4, Ф: d4 2.Л:f2, Лh2, Cc8, Kb3.