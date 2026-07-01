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Во время празднования Дня города в Калининграде планируют ограничить движение самокатов

Со схемами можно ознакомиться в приложениях шеринговых компаний непосредственно перед поездкой.

В Калининграде с 3 по 5 июля введут зоны временного запрета на движение и парковку электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Движение будет ограничено в следующих зонах:

4 июля с 9:00 до 12:00 — мемориал 1200 гвардейцам;

4 июля с 9:00 до 22:00 — стадион «Балтика»;

4 июля с 14:00 до 22:00 — ул. Флотская;

4 июля с 14:00 до 22:00 — Летнее озеро;

4 июля с 14:00 до 22:00 — Чкаловск;

5 июля с 14:00 до 22:00 — Центральный парк;

с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона);

с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Проф. Баранова (пешеходная зона);

с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»;

с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта;

с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский.

Со схемами можно ознакомиться по ссылке на сайте мэрии или в приложениях шеринговых компаний непосредственно перед поездкой.

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