Во время празднования Дня города в Калининграде планируют ограничить движение самокатов

В Калининграде с 3 по 5 июля введут зоны временного запрета на движение и парковку электросамокатов. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Движение будет ограничено в следующих зонах:
4 июля с 9:00 до 12:00 — мемориал 1200 гвардейцам;
4 июля с 9:00 до 22:00 — стадион «Балтика»;
4 июля с 14:00 до 22:00 — ул. Флотская;
4 июля с 14:00 до 22:00 — Летнее озеро;
4 июля с 14:00 до 22:00 — Чкаловск;
5 июля с 14:00 до 22:00 — Центральный парк;
с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — проспект Мира, ул. Театральная, пл. Победы, Ленинский проспект (пешеходная зона);
с 10:00 4 июля до 22:00 5 июля — ул. Проф. Баранова (пешеходная зона);
с 14:00 3 июля до 22:00 5 июля — Верхнее озеро и парк «Юность»;
с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Канта;
с 15:00 3 июля до 22:00 5 июля — остров Октябрьский.
Со схемами можно ознакомиться по ссылке на сайте мэрии или в приложениях шеринговых компаний непосредственно перед поездкой.