Что делать туристам во время перебоев со связью в Петебурге?

При нестабильной мобильной связи жители и гости Петербурга всегда могут подключиться к общегородской точке доступа Wi-Fi SPB_FREE. Эта сеть действует без выходных и перерывов в местах массового отдыха, парковых зонах, городских библиотеках, центрах «Мои документы», а также вблизи вестибюлей метро.