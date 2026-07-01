Что делать туристам во время перебоев со связью в Петебурге?

Друзья собираются приехать погостить, но волнуются, что могут заплутать в городе, если вдруг окажутся без интернета. Предусмотрена ли в городе помощь туристам в таких случаях?
Власти Петербурга совместно с представителями туристической отрасли разработали меры поддержки для гостей города на случай перебоев мобильной связи и доступа в интернет.
Теперь в пунктах Городского туристско-информационного бюро можно получить актуальные данные о маршрутах общественного транспорта, забрать бумажные версии карт и путеводителей, а также проложить по городу маршрут.
Помощь оказывают и сотрудники передвижной консультационной службы Ask Me — они на местах отвечают на вопросы и раздают печатные планы города.
Кроме того, функционирует единый городской центр, принимающий звонки по любым вопросам. Для туристов из России организован чат-бот на платформе MAX.
Параллельно город инициировал включение официального турпортала Visit Petersburg в «белые списки» — это позволит сохранить доступ к нему даже при введении ограничений на работу Сети.
При нестабильной мобильной связи жители и гости Петербурга всегда могут подключиться к общегородской точке доступа Wi-Fi SPB_FREE. Эта сеть действует без выходных и перерывов в местах массового отдыха, парковых зонах, городских библиотеках, центрах «Мои документы», а также вблизи вестибюлей метро.