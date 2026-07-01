Прощание с фигуристом Артуром Дмитриевым пройдет в Петербурге 4 июля

Артур Дмитриев — первый фигурист в истории, выигравший Олимпийские игры с разными партнершами: в 1992 году с Натальей Мишкутенок и в 1998-м с Казаковой. В его коллекции также серебро Олимпиады-1994, два золота чемпионатов мира и Европы (1991, 1992) с Мишкутенок и титул чемпиона Европы 1996 года с Казаковой. Дата и место церемонии будут уточнены дополнительно.