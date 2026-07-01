Мобильные центры занятости в июле приедут в 86 населенных пунктов края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В июле мобильные центры занятости проведут более 90 выездов в 86 населенных пунктов Красноярского края.
Жители смогут получить консультации по трудоустройству, подобрать вакансии с учетом квалификации и пожеланий, составить резюме, узнать о мерах поддержки и возможностях портала «Работа России».
Отдельный Единый день выездов пройдет 17 июля. В службе занятости также уделят внимание молодежи: профориентационные встречи организуют для ребят из летних лагерей и молодежных центров.
По акции «Большая перемена» мероприятия пройдут в лагере «Березка» в селе Апано-Ключи, молодежном центре «Дивный» в Дивногорске и лагере «Олимп» в Краснотуранске.
За первое полугодие 2026 года мобильные центры занятости совершили 614 выездов в 384 населенных пункта. Меры поддержки получили более 4,9 тысячи жителей края.
График работы мобильных офисов опубликован на сайте краевого агентства труда и занятости.