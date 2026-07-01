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В Нижегородской области выявлена некачественная молочная продукция

Производителю продукции объявлено предостережение.

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия отозвало декларацию о соответствии на молочную продукцию у ООО «Производственно-фасовочная компания». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе анализа данных была выявлена молочная продукция производства ООО «Производственно-фасовочная компания», которая не соответствует заявленным стандартам качества и безопасности.

На основании выявленных признаков фальсификации и нарушения требований технических регламентов декларация о соответствии признана недействительной.

«По всем фактам нарушения законодательства производителю (заявителю) продукции объявлено предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований», — говорится в сообщении.

Напомним, что Россельхознадзор обязал колхоз убрать свалку и очистить 20,9 га в Пильнинском округе.