В России стартует маркировка шоколада и жвачки

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий: «С 1 июля 2026 года в системе маркировки “Честный знак” вступает в силу ряд важных изменений. Главное нововведение июля касается кондитерской отрасли. С 1 июля обязательная маркировка распространяется на новые категории сладостей — шоколадные изделия (в том числе шоколадные плитки), драже, карамель и жевательную резинку».