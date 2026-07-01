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В России стартует маркировка шоколада и жвачки

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки стартует в России с сегодняшнего дня.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Маркировка шоколадных изделий, драже, карамели и жевательной резинки стартует в России с сегодняшнего дня.

Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Центра развития перспективных технологий: «С 1 июля 2026 года в системе маркировки “Честный знак” вступает в силу ряд важных изменений. Главное нововведение июля касается кондитерской отрасли. С 1 июля обязательная маркировка распространяется на новые категории сладостей — шоколадные изделия (в том числе шоколадные плитки), драже, карамель и жевательную резинку».

Кроме того, стартует передача сведений о розничных продажах косметики и бытовой химии, включая мыло и моющие средства, средства для ухода за волосами и бритья и косметическую продукцию.