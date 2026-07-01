3 и 14 июля в связи с ремонтами на КрасЖД более 10 пригородных электричек будут ходить по измененному расписанию

Базаиха — Зеледеево (отправление со ст. Базаиха в 17:01, прибытие на ст. Кача в 19:07). В обратном направлении 3 июля проследует поезд Кача — Красноярск (отправление со ст. Кача в 20:14, прибытие на ст. Красноярск в 21:30), 14 июля — электричка Кача — Красноярск Северный (отправление со ст. Кача в 20:14, прибытие на ст. Красноярск Северный в 21:37).