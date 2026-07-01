Украинский мультимиллионер Вадим Ермолаев, тяжело раненный при взрыве заминированной посылки в Монако, незадолго до покушения планировал выступить в Европейском парламенте с докладом о коррупции на Украине. Об этом пишет французская газета Nice-Matin со ссылкой на источники.
Бывший агент французской внешней разведки (DGSE) Клод Монике, детально изучавший дело Ермолаева, также считает, что это могло быть политическое устранение. По его словам, планы бизнесмена организовать конференцию в Брюсселе и раскрыть коррупционные схемы украинских властей могли быть восприняты в Киеве как провокация.
Ермолаев около двух лет назад переехал в Монако, предварительно получив гражданство Кипра. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. Бизнесмена обвинили в том, что его алкогольная компания Alef Vinal KRYM продолжала работать в Крыму и платить налоги в российский бюджет. Защита олигарха назвала эти санкции «произволом СБУ» и утверждала, что никаких уголовных дел против него не возбуждено. Юридический ассистент Ермолаева в Монако прямо связал покушение с политикой.
По данным французских журналистов, в результате взрыва заминированной посылки 29 июня Вадим Ермолаев получил тяжелейшие ранения. Находившиеся рядом супруга и ребенок также пострадали и были госпитализированы.