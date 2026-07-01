Nice-Matin: покушение на Ермолаева связано с его планами разоблачить коррупцию на Украине

Ермолаев около двух лет назад переехал в Монако, предварительно получив гражданство Кипра. В декабре 2023 года Владимир Зеленский ввел против него персональные санкции. Бизнесмена обвинили в том, что его алкогольная компания Alef Vinal KRYM продолжала работать в Крыму и платить налоги в российский бюджет. Защита олигарха назвала эти санкции «произволом СБУ» и утверждала, что никаких уголовных дел против него не возбуждено. Юридический ассистент Ермолаева в Монако прямо связал покушение с политикой.