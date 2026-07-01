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Глеб Никитин поздравил ветеранов боевых действий с памятной датой

1 июля в России отмечается День ветерана боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Нижегородской области обратился к защитникам Отечества в День ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля.

Глава региона поблагодарил всех, кто с оружием в руках отстаивал интересы страны — от ветеранов Афганистана и Северного Кавказа до бойцов специальной военной операции. Он подчеркнул, что сегодняшние герои спасли тысячи жизней и доказали, что Россия своих не бросает.

Никитин отметил, что в области ведётся системная работа по поддержке и социальной адаптации ветеранов. Они становятся наставниками для молодёжи, участвуют в патриотическом воспитании, пробуют себя в политике, педагогике и управлении, осваивают новые виды спорта.

— Спасибо вам за мужество и пример истинного служения своему делу! Будьте здоровы, пусть рядом всегда будут верные товарищи и любящая семья! — написал глава региона в своем телеграм-канале.

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