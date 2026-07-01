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Красноярка кредитными деньгами оплатила курс по дизайну, который не смогла пройти

Красноярка купила курс по дизайну за 209 тысяч рублей, оплатила его кредитными деньгами, но пройти его в полном объеме не смогла.

Красноярка купила курс по дизайну за 209 тысяч рублей, оплатила его кредитными деньгами, но пройти его в полном объеме не смогла. Суд рассмотрел ее иск к частной школе.

Женщина ожидала, что получит лекции, мастер-классы и индивидуальные сессии с коучем по веб-дизайну, графическому дизайну и коммерческой иллюстрации.

С июня по сентябрь 2024 года она по договору заморозила обучение. После завершения паузы она должна была перейти на третий семестр, однако выяснилось, что он начнется только в феврале 2025 года. Кроме того, фактически оказанные услуги не соответствовали заявленным: программа второго семестра не была предоставлена вовремя, доступ к видеозаписям также не появился.

В августе 2025 года женщина направила предпринимателю претензию с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги и услуги ненадлежащего качества. Ответа не последовало.

Кировский районный суд Красноярска встал на сторону потребителя и взыскал с индивидуального предпринимателя всю сумму — 209 384 рубля. Решение вступило в силу.

Фото на главной: magnific.com.

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