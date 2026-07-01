Красноярка кредитными деньгами оплатила курс по дизайну, который не смогла пройти

С июня по сентябрь 2024 года она по договору заморозила обучение. После завершения паузы она должна была перейти на третий семестр, однако выяснилось, что он начнется только в феврале 2025 года. Кроме того, фактически оказанные услуги не соответствовали заявленным: программа второго семестра не была предоставлена вовремя, доступ к видеозаписям также не появился.