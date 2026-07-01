Не только для учёбы: Бочаров сообщил о строительстве аэродрома двойного назначения под Волгоградом

Специалисты рассчитывают, что основной этап строительства завершится к концу 2026 года, что даст новый импульс развитию местного авиаклуба, а также для проведения фестивалей и соревнований как местного, так и всероссийского уровня. В Волгоградской области достаточно много авиаторов, среди которых есть и профессионалы, и любители. Однако до последнего времени современных площадок для их самореализации не было.