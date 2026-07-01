На гостиницы и отели Янтарного края приходится лишь треть всего турпотока

Согласно данным исследования, которое провели аналитики консалтинговой компании Kept, Калининградская область попала в группу регионов с флагманской стратегией входа для гостиничных инвесторов. Это означает, что высокий спрос на отдых создает благоприятную почву для инвестирования в данную сферу деятельности. Парадокс заключается в том, что на классифицированные средства размещения (КСР) приходится всего 36 процентов регионального турпотока, из-за чего к 2030 году может возникнуть серьезный дефицит номерного фонда. Причину эксперты видят в ценовой политике и логистике.
Помимо российского эксклава, наиболее благоприятную почву для развития гостиничного бизнеса на Северо-Западе аналитики выявили лишь в Санкт-Петербурге. Остальные регионы СЗФО не попали в так называемый флагманский список, уступив место Адыгее, Татарстану и Камчатскому краю.
— У Калининградской области довольно высокие показатели по динамике заселения в классифицированные средства размещения. В 2023 и 2024 годах мы фиксировали 800 тысяч гостей, в 2025-м — уже 900 тысяч. А вот доля общего потока туристов, которые выбирают классифицированные гостиницы и отели, напротив, снизилась с 39 до 36 процентов за те же периоды, — отметили авторы исследования.
На данный момент рост турпотока опережает предложение: владельцы гостиничного бизнеса не успевают расширяться и не могут принять всех желающих. Перспективные инвесторы тоже не спешат вкладываться в стройку из-за географических и логистических особенностей региона. На этом фоне возникает дефицит КСР.
— Ситуация с туризмом в Калининградской области сейчас неоднозначная. С одной стороны, регион сохраняет высокий уровень спроса и остается одним из самых привлекательных направлений. С другой — рынок все заметнее упирается в ограничения по транспортной доступности, стоимости поездки и качественному номерному фонду. За последние сезоны заметно выросла стоимость отдыха — в среднем на 15−30 процентов. Сильнее всего на итоговый чек влияют проживание и перелет, — рассказал «РГ» директор по развитию гостиничного оператора UPRO Group Артем Мачульский.
Туристы становятся более чувствительными к цене. Часть из них отказываются от туров из-за высокой стоимости билетов, задержек рейсов или опасений по поводу возможных транспортных сбоев.
Проблема номерного фонда в регионе существует, но важно уточнить: речь идет не просто о количестве мест, а о дефиците качественного, классифицированного и профессионально управляемого размещения.
— Если посмотреть на данные исследования Kept, то можно сделать вывод, что значительная часть спроса уходит в менее прозрачный сегмент — апартаменты, частное размещение, малые объекты. Для региона это одновременно и вызов, и инвестиционная возможность. Если турпоток сохранится на уровне 2,5 миллиона человек в год и выше, то к 2030-му без ввода новых гостиничных проектов дефицит номерного фонда может стать более ощутимым, особенно в высокий сезон и на побережье, — заключил Артем Мачульский.
Схожей позиции придерживается руководитель отдела внутреннего туризма и СНГ туроператора Let.s Fly Сергей Васин. По его мнению, на общий спрос по-прежнему сильно влияют погодные условия и увеличение тарифов на авиабилеты, проживание и сопутствующие услуги.
— Глубина бронирований по всей России с каждым годом сокращается, и Калининград не исключение. С одной стороны, это удобно для тех, кто привык принимать решение в последний момент, с другой — хорошие отели по-прежнему лучше бронировать заранее, тем более что выбор крупных объектов с развитой инфраструктурой в регионе невелик. Специальные предложения от отелей появляются, но пока эпизодически и обычно ближе к датам заезда, — подчеркнул эксперт.
Высокая стоимость поездки и размещения в отелях и гостиницах действительно отпугивает часть потенциальных туристов, особенно при наличии альтернатив в «большой» России.
Рост турпотока опережает предложение: владельцы гостиничного бизнеса не успевают расширяться.
— Средняя стоимость недельного тура на двоих с перелетом из Москвы или Санкт-Петербурга в высокий сезон сейчас часто превышает 120−150 тысяч рублей, что делает направление одним из самых дорогих среди внутрироссийских. Часть туристов, особенно семьи с детьми и люди старшего возраста, предпочитают более доступные и привычные направления (Краснодарский край, Крым, Кавказские Минеральные Воды). Кроме того, некоторые отказываются от поездки из-за отсутствия прямых рейсов из их города и нежелания делать пересадки, — заключил ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финуниверситета при правительстве РФ Ярослав Климов.
В правительстве Калининградской области отметили, что знают о проблеме нехватки номерного фонда. Постепенно ее будут решать. Одной из ключевых задач власти видят обустройство новых точек притяжения и маршрутов на востоке и в центральной части региона, что позволит «оттянуть» гостей с переполненного побережья и из областного центра. Инвесторам готовы предоставить гранты по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Восточным муниципалитетам также предоставляют субсидию по госпрограмме Калининградской области «Туризм» на инфраструктурные и рекреационные проекты.
Тем временем.
В этом году власти Калининградской области выделяют субсидию по региональной госпрограмме «Туризм» на создание туристической инфраструктуры в размере 100,3 миллиона рублей. Большую часть — 83,3 миллиона рублей — предоставят восточным и центральным муниципалитетам. Деньги потратят на установку туристической навигации, строительство парковок для автобусов, а также на благоустройство скверов и пляжей.