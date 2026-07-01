На гостиницы и отели Янтарного края приходится лишь треть всего турпотока

— Если посмотреть на данные исследования Kept, то можно сделать вывод, что значительная часть спроса уходит в менее прозрачный сегмент — апартаменты, частное размещение, малые объекты. Для региона это одновременно и вызов, и инвестиционная возможность. Если турпоток сохранится на уровне 2,5 миллиона человек в год и выше, то к 2030-му без ввода новых гостиничных проектов дефицит номерного фонда может стать более ощутимым, особенно в высокий сезон и на побережье, — заключил Артем Мачульский.