В Якутии провели выставку «Саха Инновации-2026»

Выставка «Саха Инновации-2026» состоялась в Республике Саха (Якутия) в ходе праздника «Ысыах Туймаады». Он прошел 27−28 июня в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации главы и правительства региона.
На площадке было представлено более 20 инновационных проектов и технологических решений. Например, гости могли увидеть проекты резидентов технопарка «Якутия» и ИТ-парка «Якутск», разработки Лаборатории искусственного интеллекта, Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем «Полярный», а также решения представителей высокотехнологичного бизнеса.
Среди представленных разработок были роботизированная дронобаза «PASECA», беспилотные летательные аппараты «Монокрыло» и «Геоскан 701», хирургический тренажер «Илюша» для обучения лапароскопии, вездеход «Бурлак», снегоход «Спартан», поисковый маяк «Находка» и линейка дровяных печей «Победа». Также участники продемонстрировали ИИ-продавца «YaChat», платформу кибербезопасности «Avareange», экосистему недвижимости «Лептор», проекты в области 3D-печати и много другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.