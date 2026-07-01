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Рейс в Ереван отменили в нижегородском аэропорту 1 июля

Он должен был состояться в 04:00.

Источник: Живем в Нижнем

Авиарейс из Нижнего Новгорода в Ереван отменили 1 июля. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта имени В. П. Чкалова.

Самолет должен был отправиться по указанному маршруту в 04:00 и приземлиться в столице Армении через четыре часа. Причина отмены рейса не указана.

Сейчас в нижегородском аэропорту также задержан рейс в Сочи.

Ранее мы писали, что в регионе действовал режим опасности по БПЛА. Утром его отменили.

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