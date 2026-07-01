Где в Петербурге установят памятник жабе?

Решение не случайно. Серая жаба — почётная обитательница местных болот. Каждую весну эти земноводные мигрируют из лесов к Сестрорецкому разливу, чтобы на мелководье отложить икру. Однако на их пути возникает серьёзное препятствие — автомобильная дорога, где земноводные рискуют погибнуть под колёсами транспорта. Чтобы им помочь, волонтёры ежегодно проводят в заказнике акцию «Дорогу амфибиям!» и помогают лягушкам безопасно добраться до мест нереста. В этом году, например, они перенесли через трассу свыше 27 тыс. особей — рекорд за всю историю проекта.