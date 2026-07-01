Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от москвички — супруги участника СВО, который в 51 год записался добровольцем в отряд народной милиции ДНР, где в дальнейшем исправно служил и был представлен к госнаградам. По словам Лантратовой, позже из-за с плохого самочувствия мужчина попал в госпиталь, там у него подтвердились тяжелые заболевания. Участник СВО был вынужден вернуться домой, где выяснилось, что по ошибке на него было заведено уголовное дело.