Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла прекратить уголовное дело, которое по ошибке завели в отношении бойца СВО.
Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от москвички — супруги участника СВО, который в 51 год записался добровольцем в отряд народной милиции ДНР, где в дальнейшем исправно служил и был представлен к госнаградам. По словам Лантратовой, позже из-за с плохого самочувствия мужчина попал в госпиталь, там у него подтвердились тяжелые заболевания. Участник СВО был вынужден вернуться домой, где выяснилось, что по ошибке на него было заведено уголовное дело.
«Оказалось, что мужчину ввели в штат как мобилизованного… Незамедлительно мной был направлен запрос в военное следственное управление СК России. Результат не заставил себя долго ждать — уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям — в связи с отсутствием состава преступления», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
Она подчеркнула, что будет и далее внимательно следить за каждым подобным случаем и добиваться восстановления прав бойцов СВО.
«Благодарю военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации за объективное рассмотрение дела и оперативную реакцию», — добавила она.