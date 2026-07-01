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Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО

Омбудсмен Лантратова помогла прекратить дело, заведенное по ошибке на бойца СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что помогла прекратить уголовное дело, которое по ошибке завели в отношении бойца СВО.

Федеральный омбудсмен рассказала, что в ее аппарат поступило обращение от москвички — супруги участника СВО, который в 51 год записался добровольцем в отряд народной милиции ДНР, где в дальнейшем исправно служил и был представлен к госнаградам. По словам Лантратовой, позже из-за с плохого самочувствия мужчина попал в госпиталь, там у него подтвердились тяжелые заболевания. Участник СВО был вынужден вернуться домой, где выяснилось, что по ошибке на него было заведено уголовное дело.

«Оказалось, что мужчину ввели в штат как мобилизованного… Незамедлительно мной был направлен запрос в военное следственное управление СК России. Результат не заставил себя долго ждать — уголовное дело было прекращено по реабилитирующим основаниям — в связи с отсутствием состава преступления», — написала Лантратова в своем канале на платформе «Макс».

Она подчеркнула, что будет и далее внимательно следить за каждым подобным случаем и добиваться восстановления прав бойцов СВО.

«Благодарю военное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации за объективное рассмотрение дела и оперативную реакцию», — добавила она.