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Министерство информации предупредило белорусов о подозрительных вакансиях

Мининформ сказал белорусам про подозрительные вакансии.

Источник: Комсомольская правда

Министерство информации предупредило белорусов о подозрительных вакансиях.

В социальных сетях неизвестные запустили рекламу, которая касается подработки «уличным журналистом» с высокой зарплатой и хорошими условиями труда. Однако это является классической схемой вербовки.

После того, как белорус откликается на вакансию, он попадает в закрытый чат, где ему поступают на первый взгляд безобидные задания. К примеру, собрать информацию про объекты или же людей, сделать фото определенных мет, зафиксировать маршруты.

Белорусов призывают всегда проверять информацию про работодателя.

Тем временем Главстат сказал, кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516.

Ранее белорус заявил в милицию на свою неработающую жену после ссоры с ней.

Также мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.