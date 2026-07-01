Министерство информации предупредило белорусов о подозрительных вакансиях.
В социальных сетях неизвестные запустили рекламу, которая касается подработки «уличным журналистом» с высокой зарплатой и хорошими условиями труда. Однако это является классической схемой вербовки.
После того, как белорус откликается на вакансию, он попадает в закрытый чат, где ему поступают на первый взгляд безобидные задания. К примеру, собрать информацию про объекты или же людей, сделать фото определенных мет, зафиксировать маршруты.
Белорусов призывают всегда проверять информацию про работодателя.
Тем временем Главстат сказал, кто зарабатывает в Минске в среднем 6 828 рублей, а кто только 2 516.
Ранее белорус заявил в милицию на свою неработающую жену после ссоры с ней.
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