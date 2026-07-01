В Липецке продают три недостроя Минобороны в военном городке за 991 млн рублей

По данным издания Gorod48, указанные многоквартирные дома начали возводить для военных весной 2014 года. Их планировали сдать в 2015-м, но стройку заморозили. В 2022 году вокруг объектов были установлены заборы. Вопрос их судьбы неоднократно поднимался на сессиях горсовета Липецка. Так, в июле 2024 года начальник управления имущественных и земельных отношений Вера Андреева заявила со ссылкой на письмо от Минобороны, что ведомство не планирует передавать имущество в муниципальную собственность и сообщит о сроках ввода домов в эксплуатацию позже. Ее цитировала пресс-служба горсовета. РБК со ссылкой на сенатора от региона Евгению Уваркину в марте 2026 года сообщал, что в этом году «Дом. РФ» выставит недострои на торги. Вырученные средства планировалось направить на обеспечение военных жильем.