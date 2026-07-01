В Кузбассе один человек погиб и 10 пострадали в аварии с автобусом

Накануне, 30 июня, в соседнем Кузбассе на 16-м километре трассы «Объезд города Мариинска» столкнулись маршрутный автобус «Нефаз» и грузовик. Как пишут VSE42.Ru, в страшной аварии погиб один человек и еще 10 получили травмы разной степени тяжести.