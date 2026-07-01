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В Кузбассе один человек погиб и 10 пострадали в аварии с автобусом

В Мариинском округе на объездной дороге столкнулись грузовик и рейсовый автобус.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 30 июня, в соседнем Кузбассе на 16-м километре трассы «Объезд города Мариинска» столкнулись маршрутный автобус «Нефаз» и грузовик. Как пишут VSE42.Ru, в страшной аварии погиб один человек и еще 10 получили травмы разной степени тяжести.

«Из них: 2 тяжелых, 3 средней степени тяжести, 5 легкой степени тяжести», — сообщили нашим коллегам в Кузбасском центре медицины катастроф.

По предварительным данным областного МВД, водитель автобуса не предоставил преимущество движения грузовику.

Следователи и полицейские завели уголовные дела, в том числе по статье о нарушении ПДД. К проверке подключилась и прокуратура.

Сейчас выясняются все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, что утром 1 июля в Красноярском крае также произошла авария с участием автобуса. Предварительно, в салоне были 27 детей, одному из которых потребовалась медицинская помощь.