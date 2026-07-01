Пожилой нижегородке грозит срок за платную прописку иностранцев в квартире

В Канавинском районе Нижнего Новгорода 60‑летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела из‑за фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области.
По данным УМВД России по Нижнему Новгороду, женщина оформила прописку иностранцев в своей квартире, расположенной в доме на улице Лазо, заведомо зная, что фактически проживать там они не будут. За эту услугу она получила денежное вознаграждение.
В отношении жительницы города возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ. Санкции по данной статье предусматривают несколько видов наказания: штраф в размере до 500 тысяч рублей, принудительные работы либо лишение свободы сроком до пяти лет.
На текущий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее 1120 нарушений миграционного законодательства выявила нижегородская полиция.