Воронежским абонентам МегаФона разрешили подписывать исходящие вызовы

«Голосовой спам и массовые обзвоны серьёзно подорвали доверие людей к телефонным звонкам — эта проблема уже вышла на уровень государственного внимания, и сегодня регуляторы последовательно формируют правила для возвращения прозрачности телефонной коммуникации. Мы в МегаФоне поддерживаем этот тренд и стремимся вернуть абонентам главное преимущество такого общения — живой, доверительный контакт, возможность услышать, а не прочитать текстом. “Подпись номера” возвращает звонку легитимность: собеседник сразу видит, кто звонит, и воспринимает вызов как уместный, а не как потенциальную угрозу. Это шаг к новой телеком-культуре, когда у каждого звонка есть имя», — отметил коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.