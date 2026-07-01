Исследование: женщины спят лучше мужчин, но оценивают свой сон хуже

По словам старшего профессора психологии Торбьёрна Окерштедта, достаточно проснуться на пять минут, чтобы помнить об этом на следующий день. Поэтому женщины чаще фиксируют ночные пробуждения и субъективно оценивают сон как плохой. Мужчины же просыпаются ненадолго и не всегда осознают это.