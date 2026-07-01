Уроженец Прикамья Василий Щипицын снялся в паранормальной комедии «Зовите Витю!»

Экстрасенс-шарлатан Витя обладает даром «разводить» отчаявшихся людей на деньги. Пока разговоры с «призраками умерших» обеспечивают ему шикарную жизнь, Витина совесть молчит. Но удача не может длиться вечно. На Витю выходит блогерша Саша, мечтающая снять разгромное разоблачение.