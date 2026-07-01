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Подходили к людям, давали себя погладить. Дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области

В Минской области табун диких лошадей пришел на пляж, где отдыхали белорусы.

Источник: Комсомольская правда

В Минской области табун диких лошадей пришел на пляж, где отдыхали белорусы. Подробности сообщает телеграм-канал телерадиокомпании «Гродно».

Табун диких лошадей неожиданно появился на пляже, расположенном в агрогородке Саковщина Минской области, когда там отдыхали белорусы.

Как предположили в телеграм-канале, животные спасались от жары, установившейся в Беларуси, вышли к воде и прогуливались по берегу. Кроме того, лошади подходили к отдыхающим. Одна из белорусок сумела погладить неожиданного гостя.

Табун диких лошадей вышел к отдыхающим белорусам на пляже в Минской области. Фото: скриншот с видео ТРК «Гродно».

Кстати, в деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео: «Такого не наблюдали очень давно».

Тем временем новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси.

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