Подходили к людям, давали себя погладить. Дикие лошади пришли на пляж с отдыхающими белорусами в Минской области

В Минской области табун диких лошадей пришел на пляж, где отдыхали белорусы. Подробности сообщает телеграм-канал телерадиокомпании «Гродно».
Табун диких лошадей неожиданно появился на пляже, расположенном в агрогородке Саковщина Минской области, когда там отдыхали белорусы.
Как предположили в телеграм-канале, животные спасались от жары, установившейся в Беларуси, вышли к воде и прогуливались по берегу. Кроме того, лошади подходили к отдыхающим. Одна из белорусок сумела погладить неожиданного гостя.
Табун диких лошадей вышел к отдыхающим белорусам на пляже в Минской области. Фото: скриншот с видео ТРК «Гродно».
Кстати, в деревне Логойского района рысь вышла прямо к людям и попала на видео: «Такого не наблюдали очень давно».
Тем временем новый жук, который убивает деревья за 1−3 года, появился в Беларуси.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения.