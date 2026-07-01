По 140 рублей за литр продают бензин ростовские спекулянты

Тем временем, специалисты предупреждают горожан о рисках не только для собственного кошелька. Покупка топлива с рук, отмечают эксперты, может обернуться поломкой автомобиля, ведь проверить качество бензина, а, уж тем более, привлечь к ответственности его продавца у водителей не получится.