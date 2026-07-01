В Курганской области состоится выставка-форум «День поля-2026»

Выставка-форум «День поля-2026» пройдет 9 июля в селе Садовом Курганской области в соответствии с целями национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Об этом сообщили в департаменте агропромышленного комплекса региона.
Программа построена таким образом, чтобы продемонстрировать, как инновации науки и достижения машиностроения трансформируются в реальные успехи агропромышленного комплекса. На выставке можно будет увидеть разработки селекционеров, семеноводов и агрохимиков, современную технику и технологии для ведения сельского хозяйства, цифровые решения для АПК и многое другое. Среди новинок — самоходный опрыскиватель «Туман-4».
Также будет организовано совещание «Эффективность ведения отрасли растениеводства: семена, севооборот, техника и технологии», где обсудят достижения отечественной селекции и семеноводства, современные агротехнологии. Приглашенный спикер от стратегического партнера выставки «Сбербанка» расскажет об использовании искусственного интеллекта в сельском хозяйстве. Также участники поговорят о применении дронов в АПК.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.