В Курганской области состоится выставка-форум «День поля-2026»

Программа построена таким образом, чтобы продемонстрировать, как инновации науки и достижения машиностроения трансформируются в реальные успехи агропромышленного комплекса. На выставке можно будет увидеть разработки селекционеров, семеноводов и агрохимиков, современную технику и технологии для ведения сельского хозяйства, цифровые решения для АПК и многое другое. Среди новинок — самоходный опрыскиватель «Туман-4».