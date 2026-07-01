Педагог из Хабаровска прошёл в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Педагог из Хабаровска прошел в полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Отборочный этап, участниками которого стали около 300 педагогов и наставников со всей страны, состоялся с 24 по 26 июня. Мероприятие проводится с 2024 года в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».