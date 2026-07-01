Педагог из Хабаровска прошёл в полуфинал всероссийского конкурса наставников

Педагог из Хабаровска прошел в полуфинал Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Отборочный этап, участниками которого стали около 300 педагогов и наставников со всей страны, состоялся с 24 по 26 июня. Мероприятие проводится с 2024 года в рамках президентского национального проекта «Молодежь и дети», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Хабаровский край на всероссийском конкурсе представил учитель МБОУ гимназии № 8 Дмитрий Ким. В рамках полуфинала он принял участие сразу в двух конкурсных испытаниях: «Наставничество в действии: опыт, решения и ценности» и «Поколение, готовое к подвигу». Участники делились профессиональным опытом, а также провели проектную кейс-сессию, направленную на решение реальных задач в работе с молодежью.
Как отметили в управлении образования краевой столицы, педагог из Хабаровска отлично показал себя на первом этапе и получил право побороться за победу в полуфинале. Участников, прошедших в финал, объявят в сентябре 2026 года, когда в других регионах завершатся отборочные туры.
Напомним, что руководители школ Хабаровского края примут участие в ежегодном конкурсе и поборются за звание «Директор года России».