ВЭФ-2026: рыбопромышленники Хабаровского края примут участие в деловой программе

Вопросы развития внутреннего рынка рыбной продукции и продвижения региональных брендов станут одной из тем деловой программы XI Восточного экономического форума. В рамках форума состоится панельная сессия «Система продвижения регионального происхождения продукта как эффективный инструмент роста потребления рыбной продукции в Российской Федерации».
В дискуссии примет участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, а также руководители российских регионов, представители рыбопромышленных предприятий, отраслевых ассоциаций и союзов, в том числе из Хабаровского края.
Главной темой обсуждения станет значение подтвержденного российского регионального происхождения продукции как эффективного инструмента увеличения потребления отечественной рыбы. Участники рассмотрят, каким образом региональная идентичность продукта способствует укреплению доверия покупателей и стимулирует спрос на российскую рыбную продукцию.
Рост внутреннего потребления отечественной рыбной продукции до 2030 года закреплен в поручениях президента Российской Федерации Владимира Путина. Эта задача рассматривается как важная составляющая государственной политики, направленной на укрепление здоровья россиян.
Особое внимание в ходе панельной сессии будет уделено развитию региональных брендов. Их поддержка определена в Стратегии развития сельских территорий до 2030 года. Региональный бренд закрепляет связь продукции с территорией ее происхождения и ее особыми свойствами, формируя дополнительную ценность для потребителя.
В Хабаровском крае суд обязал рыболовецкую компанию вернуть предпринимателю 14,7 млн рублей.
В настоящее время данный механизм уже действует как норма права и как практический инструмент развития территорий. В России введен правовой режим географического указания и наименования места происхождения товара, который юридически закрепляет связь между продуктом и территорией его производства.
Государство рассматривает систему брендов происхождения как один из драйверов развития региональной экономики. Региональное происхождение продукции уже стало важным ориентиром при выборе товаров потребителями.
XI Восточный экономический форум состоится во Владивостоке 1−4 сентября текущего года.