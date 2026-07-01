В Хабаровском крае более 150 студенток получили выплату за рождение ребёнка

Право на выплату имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками РФ и обучающиеся очно в вузах или колледжах региона. Подать заявление можно в течение года со дня рождения ребёнка через портал «Госуслуги», МФЦ или центр социальной поддержки по месту жительства.