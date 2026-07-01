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В Хабаровском крае более 150 студенток получили выплату за рождение ребёнка

Выплату оформили студентки вузов и колледжей региона.

С начала 2025 года в регионе единовременную выплату при рождении ребёнка получили более 150 студенток. Поддержка предоставляется в рамках краевых мер социальной помощи, — сообщает МАХ «Хабаровский край».

Право на выплату имеют молодые мамы в возрасте от 18 до 23 лет, являющиеся гражданками РФ и обучающиеся очно в вузах или колледжах региона. Подать заявление можно в течение года со дня рождения ребёнка через портал «Госуслуги», МФЦ или центр социальной поддержки по месту жительства.

Одной из получательниц стала студентка Хабаровского государственного медколледжа имени Г. С. Макарова Тина Шауло. Она рассказала, что оформила выплату после рождения дочери и отметила, что средства оказались своевременной поддержкой.

В крае также действуют другие меры помощи молодым семьям. Поддержка семей с детьми включена в задачи национального проекта «Семья», инициированного Президентом России.