Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный

Выплату самозанятые получат в зависимости от взносов. По словам эксперта, взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1 920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц.