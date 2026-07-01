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Самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С сегодняшнего дня самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С сегодняшнего дня самозанятые в России впервые смогут выйти на оплачиваемый больничный.

Такое право возникает после полугода непрерывного отчисления страховых взносов в Социальный фонд, сообщил РИА Новости младший научный сотрудник Центра ИНСАП Президентской академии Иван Кравченко.

Выплату самозанятые получат в зависимости от взносов. По словам эксперта, взнос в 1 344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц. При этом взнос в 1 920 рублей позволяет получить 50 тысяч рублей в месяц.