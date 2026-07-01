В каких отраслях у молодёжи лучшие перспективы?

Секрет такой востребованности — как в развитии этих стратегических отраслей экономики, так и в качестве полученного образования. ВГУИТ тесно взаимодействует с индустриальными партнёрами. Предприятия участвуют в формировании компетенций студентов, предоставляют кейсы для практики и темы для выпускных квалификационных работ, помогают актуализировать лабораторные модули и улучшать материально-техническую базу вуза. ВГУИТ модернизирует свои образовательные программы под запросы государства, рынка и даже под требования конкретных работодателей.