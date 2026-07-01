В каких отраслях у молодёжи лучшие перспективы?

Все последние решения государства в сфере образования направлены на устойчивое развитие экономики страны и выполнение задач технологического лидерства. Это ярко проявилось и в приёмной кампании 2026 года.
В этом году для вузов установлено 620 481 бюджетное место, почти половина которых (42,5%) отдано для подготовки инженеров. Логично предположить, что получение инженерного образования позволит молодым людям успешно трудоустроиться и сделать карьеру. Безусловно перспективными традиционно являются пищевая, перерабатывающая, химическая отрасли промышленности. Пример тому — выпускники Воронежского госуниверситета инженерных технологий: основатели и гендиректора крупных предприятий, главные технологи и ведущие инженеры, главные бухгалтеры, руководители IT-подразделений.
Секрет такой востребованности — как в развитии этих стратегических отраслей экономики, так и в качестве полученного образования. ВГУИТ тесно взаимодействует с индустриальными партнёрами. Предприятия участвуют в формировании компетенций студентов, предоставляют кейсы для практики и темы для выпускных квалификационных работ, помогают актуализировать лабораторные модули и улучшать материально-техническую базу вуза. ВГУИТ модернизирует свои образовательные программы под запросы государства, рынка и даже под требования конкретных работодателей.
В приёмную кампанию 2026 года ВГУИТ предлагает абитуриентам 31 направление подготовки бакалавриата, 6 специальностей высшего образования, 23 направления магистратуры, 14 специальностей и профессий среднего профобразования и 25 научных специальностей аспирантуры. В том числе открыт набор на 6 новых основных образовательных программ: «Приборостроение» (бакалавриат); «Программная инженерия» (магистратура по профилю «Разработка и дизайн мультимедийных приложений»); Агроинженерия (магистратура), «Химическая технология производства химических соединений» (СПО), «Разработка и управление программным обеспечением» (СПО), «Операционная деятельность в логистике» (СПО).
«В рамках стратегии развития ВГУИТ мы формируем многоуровневую, практикоориентированную и наукоёмкую систему непрерывного профобразования с учётом долгосрочных потребностей профильных отраслей экономики. Нашим выпускникам обеспечены трудоустройство и карьерный рост, так как мы решаем их индивидуальные образовательные задачи в процессе учёбы и отслеживаем их путь по окончании университета, помогая совершенствовать свои навыки и компетенции», — рассказал ректор ВГУИТ Николай Репников.
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