В Ростовской области обсудили планы по газификации региона до 2030 года

Для участников боевых действий и специальной операции, членов их семей, многодетных семей и людей с низкими доходами действует субсидия на подключение к газу и приобретение внутридомового оборудования на сумму до 100 тысяч рублей. В прошлом году этой возможностью воспользовались 1852 человека, было выделено 180 млн рублей. В 2026 году в бюджете области на те же цели заложили 191 млн рублей.