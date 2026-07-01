Найден способ в два раза эффективнее добывать геотермальную энергию

Как пояснили исследователи, чтобы поднять жидкость из геотермальных скважин, используются водяные струйные насосы, которые могут работать на больших глубинах и выдерживают высокие температуры. Но поскольку их КПД не превышает 20−30%, это ведет к удорожанию вырабатываемой электроэнергии и тепла, снижая экономическую привлекательность геотермальных проектов. Исследователи ПНИПУ нашли способ оптимизировать конструкцию водяного струйного насоса, что впервые позволило повысить его эффективность до 46,4%. То есть он будет тратить почти вдвое меньше энергии на перекачку воды по сравнению с серийными аналогами. Такая конструкция упростит добычу геотермальной энергии, сделает ее более эффективной и доступной.