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СФУ вошел в число российских вузов с высокими зарплатами выпускников-экономистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, сообщает сервис SuperJob.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, сообщает сервис SuperJob.

По итогам исследования, которое охватывает выпускников 2020—2025 годов, СФУ занял 13-е место среди российских вузов. Средняя заработная плата выпускников экономических специальностей университета достигла 115 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 10 тысяч рублей.

Согласно данным рейтинга, 69% выпускников СФУ после окончания обучения остаются работать в Красноярске.

Лидером рейтинга вновь стал МГИМО, где медианная зарплата молодых специалистов составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей, а третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей.