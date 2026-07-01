СФУ вошел в число российских вузов с высокими зарплатами выпускников-экономистов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сибирский федеральный университет вошел в рейтинг российских вузов по уровню зарплат молодых специалистов в сфере экономики и финансов, сообщает сервис SuperJob.
По итогам исследования, которое охватывает выпускников 2020—2025 годов, СФУ занял 13-е место среди российских вузов. Средняя заработная плата выпускников экономических специальностей университета достигла 115 тысяч рублей в месяц, увеличившись за год на 10 тысяч рублей.
Согласно данным рейтинга, 69% выпускников СФУ после окончания обучения остаются работать в Красноярске.
Лидером рейтинга вновь стал МГИМО, где медианная зарплата молодых специалистов составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей, а третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей.