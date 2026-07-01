СФУ вошел в число российских вузов с высокими зарплатами выпускников-экономистов

Лидером рейтинга вновь стал МГИМО, где медианная зарплата молодых специалистов составляет 230 тысяч рублей в месяц. На втором месте расположился НИУ ВШЭ с показателем 200 тысяч рублей, а третью строчку разделили Финансовый университет при Правительстве РФ и МГУ имени Ломоносова — по 195 тысяч рублей.