На ольхе и берёзе. 15 полезных советов для изумительно вкусного шашлыка

Шашлык можно приготовить не только из мяса, но и из рыбы, овощей и фруктов. А мясной хорошо дополнить овощами и зеленью — клетчатка поможет организму лучше его переварить. При переедании шашлыка на следующий день нужно пить как можно больше чистой воды и питаться овощами и фруктами — та же клетчатка поспособствует абсорбировать излишки белкового обмена.